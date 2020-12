Sassuolo | i convocati di De Zerbi | tornano Caputo | Defrel e Chiriches

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tre ritorni e due indisponibili per Roberto Dein vista del match di domani contro la Fiorentina. Questa la lista deiIl tecnico delRoberto Deha diramato la lista deiin vista del match di domani contro la Fiorentina. Queste le sue scelte., out Romagna e Ricci. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 68 Mehdi BOURABIA 73 Manuel ...

SassuoloUS : #FiorentinaSassuolo: sono 25 i convocati neroverdi. ?? - GruppoEsperti : Tornano tra i convocati #Chiriches #Caputo e #Defrel #Sassuolo #Fantacalcio - calciomercatoit : ??#Milan, #Ibrahimovic si allena ancora a parte: salvo sorprese salterà il #Genoa, punta a rientrare nella lista dei… - infoitsport : Sassuolo-Benevento, i convocati di De Zerbi: out Caputo, c’è Consigli - SassuoloFrance : RT @SassuoloUS: #SassuoloBenevento: sono 24 i convocati neroverdi. ?? -

Questa la lista dei convocati Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro la Fiorentina. Queste le sue scelte. Tornano Caputo, ...Tra i convocati del Crotone figurano invece Petriccione e Rispoli ... ma con lo svedese non bisogna mai dare nulla per scontato. Fiorentina-Sassuolo (mercoledì 16 dicembre ore 20:45) Se Prandelli può ...