Saipem: Algeria; Società e imputati assolti definitivamente (Di martedì 15 dicembre 2020) La corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale di Milano con cui si chiedeva di annullare l’assoluzione disposta in secondo grado nei confronti Saipem Spa e i suoi dirigenti di allora, Pierfranco Tali, Pietro Varone e Alessandro Bernini. Assoluzione che ora diventa definitiva. Gli imputati in tutto erano sette. La vicenda riguarda la presunta tangente, per 7 contratti assegnati a Saipem e affidati dall’ente algerino Sonatrach, in cambio, secondo l’accusa, di 197 milioni di dollari versati tra il 2007 e il 2010 a persone che gravitavano nell’entourage dell’allora ministro dell’Energia Chekib Khelil. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) La corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale di Milano con cui si chiedeva di annullare l’assoluzione disposta in secondo grado nei confrontiSpa e i suoi dirigenti di allora, Pierfranco Tali, Pietro Varone e Alessandro Bernini. Assoluzione che ora diventa definitiva. Gliin tutto erano sette. La vicenda riguarda la presunta tangente, per 7 contratti assegnati ae affidati dall’ente algerino Sonatrach, in cambio, secondo l’accusa, di 197 milioni di dollari versati tra il 2007 e il 2010 a persone che gravitavano nell’entourage dell’allora ministro dell’Energia Chekib Khelil. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Testament73 : Saipem: Algeria; Società e imputati assolti definitivamente - Lombardia - - blufox55 : Cassazione assolve Saipem per presunta corruzione internazionale in algeria dopo dieci anni. Chi ripaga società e manager del danno subito? - Giornaleditalia : Saipem: la Cassazione e respinge il ricorso della Procura Generale di Milano, la società assolta in via definitiva… - afradoc : RT @messveneto: Presunte tangenti all’Algeria: la Saipem e i suoi manager assolti definitivamente: Il caso riguarda i presunti 197 milioni… - messveneto : Presunte tangenti all’Algeria: la Saipem e i suoi manager assolti definitivamente: Il caso riguarda i presunti 197… -