Putin si congratula con Biden: "Sono pronto a collaborare" (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Joe Biden per la vittoria alle presidenziali americane, certificata dal voto dei grandi elettori. Lo fa sapere il Cremlino. Nel suo telegramma, Putin ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti, “che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale”, possano, “nonostante le loro differenze”, aiutare realmente “a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora”. Il presidente russo ha osservato che, in questa prospettiva, la cooperazione russo-americana, basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco, “risponderebbe agli interessi dei popoli di entrambi i Paesi e dell’intera comunità internazionale”. “Da parte mia, Sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente russo Vladimirsi èto con Joeper la vittoria alle presidenziali americane, certificata dal voto dei grandi elettori. Lo fa sapere il Cremlino. Nel suo telegramma,ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti, “che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale”, possano, “nonostante le loro differenze”, aiutare realmente “a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora”. Il presidente russo ha osservato che, in questa prospettiva, la cooperazione russo-americana, basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco, “risponderebbe agli interessi dei popoli di entrambi i Paesi e dell’intera comunità internazionale”. “Da parte mia,...

