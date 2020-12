Pubblica Amministrazione, adottate le Linee guida per il Piano organizzativo del lavoro agile e indicatori di performance (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 3 dicembre, il Ministro ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020, le Linee guida che indirizzano le amministrazioni nella predisposizione del Piano organizzativo del lavoro agile con particolare riferimento alla definizione di appositi indicatori di performance. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 3 dicembre, il Ministro ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020, leche indirizzano le amministrazioni nella predisposizione deldelcon particolare riferimento alla definizione di appositidi. L'articolo .

