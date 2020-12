PMI, dalla Digital&Export Business School l’identikit delle imprese del futuro (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un ecosistema caratterizzato da un’altissima qualità e creatività del prodotto ma che vede aree di miglioramento sul fronte degli investimenti in digitalizzazione e Cyber Security e nella diversificazione della presenza all’estero. È questo lo scenario delle Pmi italiane emerso a conclusione della Digital&Export Business School organizzata da UniCredit nell’ambito della sua Banking Academy, in partnership con Microsoft, Sace e Simest. L’iniziativa – si legge in una nota congiunta – ha visto per 6 mesi, da giugno a dicembre, relatori, docenti universitari, ricercatori, professionisti, imprenditori, giornalisti e sociologi del lavoro confrontarsi con oltre 3mila imprese in 8 incontri virtuali nazionali e 26 sessioni di approfondimento. Un percorso che ha portato a tracciare una “roadmap” per affrontare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un ecosistema caratterizzato da un’altissima qualità e creatività del prodotto ma che vede aree di miglioramento sul fronte degli investimenti in digitalizzazione e Cyber Security e nella diversificazione della presenza all’estero. È questo lo scenarioPmi italiane emerso a conclusione della Digital&Exportorganizzata da UniCredit nell’ambito della sua Banking Academy, in partnership con Microsoft, Sace e Simest. L’iniziativa – si legge in una nota congiunta – ha visto per 6 mesi, da giugno a dicembre, relatori, docenti universitari, ricercatori, professionisti, imprenditori, giornalisti e sociologi del lavoro confrontarsi con oltre 3milain 8 incontri virtuali nazionali e 26 sessioni di approfondimento. Un percorso che ha portato a tracciare una “roadmap” per affrontare ...

GruppoCDP : RT @ASpada_: #Innovazione è elemento chiave per uscire dalla situazione attuale e traguardare lo sviluppo sostenibile del nostro territorio… - Assolombarda : RT @ASpada_: #Innovazione è elemento chiave per uscire dalla situazione attuale e traguardare lo sviluppo sostenibile del nostro territorio… - ASpada_ : #Innovazione è elemento chiave per uscire dalla situazione attuale e traguardare lo sviluppo sostenibile del nostro… - FilippoAstone : Il #cobot di @Universal_Robot, parte di @Teradyneinc, è stato acquistato dalla pmi tedesca #Vema, che lo ha impleme… - bizcommunityit : RT://Le PMI devono puntare sulla digitalizzazione per uscire dalla crisi - @BorsadelCredito -

Ultime Notizie dalla rete : PMI dalla PMI, dalla Digital&Export Business School l'identikit delle imprese del futuro Il Messaggero Recovery: Casasco, 'd'accordo con Draghi, nelle scelte tenere conto delle Pmi' (2)

(Adnkronos) - Nella definizione del Recovery, in cui - secondo Draghi - vanno sostenuti "progetti con un rendimento elevato" - per il presidente Confapi "non bisogna pensare a interventi 'a pioggia', ... PMI, dalla Digital&Export Business School l'identikit delle imprese del futuro

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI EMERSE DAL MONDO DELLE PMI E LE SMART ACTIONS SU CUI INVESTIRE – Dall'identikit tracciato dalla Digital&Export Business School emerge come l'investimento tecnologico sia ... (Adnkronos) - Nella definizione del Recovery, in cui - secondo Draghi - vanno sostenuti "progetti con un rendimento elevato" - per il presidente Confapi "non bisogna pensare a interventi 'a pioggia', ...LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI EMERSE DAL MONDO DELLE PMI E LE SMART ACTIONS SU CUI INVESTIRE – Dall'identikit tracciato dalla Digital&Export Business School emerge come l'investimento tecnologico sia ...