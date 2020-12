Perde l’equilibrio e cade dalle scale: uomo muore sotto gli occhi del fratello (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella mattinata di ieri, un uomo è morto a Pisogne, in provincia di Brescia, dopo essere precipitato da una rampa di scale sotto gli occhi del fratello. Un uomo di 61 anni è deceduto nella mattinata di ieri a Pisogne, comune in provincia di Brescia, dopo essere caduto mentre scendeva delle scale in centro. La L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella mattinata di ieri, unè morto a Pisogne, in provincia di Brescia, dopo essere precipitato da una rampa diglidel. Undi 61 anni è deceduto nella mattinata di ieri a Pisogne, comune in provincia di Brescia, dopo essere caduto mentre scendeva dellein centro. La L'articolo proviene da YesLife.it.

