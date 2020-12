Mazzola: “Napoli più sereno. Inter? Se non vince sarà gioco al massacro” (Di martedì 15 dicembre 2020) Sandro Mazzola su Inter-Napoli In vista della partita di domani sera contro il Napoli, l’ex attaccante dell’Inter Sandro Mazzola ha concesso un’Intervista a Il Mattino. Ecco le sue parole sulla sfida di San Siro: “Domani sarà una gara importante per l’Inter e non per il Napoli. La mazzata subito con lo Shakthar non è dimenticata. Se domani non vince, sarà un altro gioco al massacro. Il Napoli arriva più sereno, se perde non è una tragedia; Gattuso sa bene che anche una sconfitta non taglia certo gli azzurri fuori dalla lotta per lo scudetto. La stagione è ancora lunghissima”. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) SandrosuIn vista della partita di domani sera contro il, l’ex attaccante dell’Sandroha concesso un’vista a Il Mattino. Ecco le sue parole sulla sfida di San Siro: “Domaniuna gara importante per l’e non per il. La mazzata subito con lo Shakthar non è dimenticata. Se domani nonun altroal. Ilarriva più, se perde non è una tragedia; Gattuso sa bene che anche una sconfitta non taglia certo gli azzurri fuori dalla lotta per lo scudetto. La stagione è ancora lunghissima”. L'articolo proviene da ...

