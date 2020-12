Maria De Filippi svela il retroscena sull’adozione del figlio Gabriele

(Di martedì 15 dicembre 2020)Deilche riguarda l’adozione delavvenuta diversi anni fa, ecco cosa hato la conduttrice Mediaset. Fonte foto: Getty ImagesÈ uno dei pilastri di Canale Cinque, al momento impegnata con Amici, è reduce dal grande successo di Tu si que vales, senza dimenticare l’impegno quotidiano con Uomini e Donne. A colpire però sono state le sue parole dette recentemente che riguardano un momento importante della sua vita personale legate all’adozione delavvenuta quando il ragazzo, oggi grande aveva solo dieci anni. “Pensavo e se gli faccio schifo? Ero tesa come una corda di violino. Era come andare ad un esame senza poterti preparare” ha ammesso la conduttrice ...

CheDonnait : Maria De Filippi viene allo scoperto su #Amici20 #amici - annatomasi1 : RT @cheTVfa: #MariaDeFilippi parla in assoluta libertà dei suoi programmi, delle sue scelte, di ascolti, di passato e presente… Su #Lorella… - AlexanderLandSp : RT @CatiaMamone: Se cercate moglie, andate da Maria de Filippi. Io vi blocco, stupidini. - Notiziedi_it : Maria De Filippi: “Amici è un po’ talent un po’ reality. Io stessa mi annoiavo un pò” - liviofiorillo : RT @cheTVfa: #MariaDeFilippi parla in assoluta libertà dei suoi programmi, delle sue scelte, di ascolti, di passato e presente… Su #Lorella… -

Maria De Filippi si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di tutti i suoi programmi, ma soprattutto di Amici. Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate del ...E’ successo il caos nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 14 dicembre. A tenere banco, ancora una volta è stata Gemma. E no, questa volta le sue classiche liti con Tina non c’entrano. A ...