Lite Gasperini-Gomez | nessun passo indietro dall’allenatore dell’Atalanta

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 dicembre 2020) In casa Atalanta si sta preparando l’importante partita valida per il campionato di Serie A, sfida per le zone altissime della classifica contro la Juventus. Ma a tenere banco è ancora una volta latra l’allenatoree l’attaccante Papu. Tutto si è rotto all’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland, momenti di altissima tensione perché il calciatore ha deciso di non seguire un consiglio tattico dell’allenatore, sono volate parole grosse e non solo.ha deciso di escluderee non sembrano esserci i margini per riappacificarsi. E’ certo l’addio dell’argentino nel prossimo mercato di gennaio. La: la richiesta del Papu, la furia dei tifosi e il commento di Cassano Photo by ...