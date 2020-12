Legambiente | In Campania rallenta la differenziata Salerno e Benevento le province più virtuose

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 dicembre 2020) Incontinua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica con compostaggio, digestione anaerobica e produzione di biometano. Il risultato è che, in questo percorso lento e aggrovigliato,la raccoltada parte dei comuni: in, secondo i dati dell’Osservatorio regionale dei rifiuti, nel 2019 sono state prodotte 2,6 milioni tonnellate di rifiuti urbani, di cui il 52,8% raccolte in maniera. Una percentuale che è in stand by da tre anni. Nessuna accelerazione, nessun scatto in avanti. Dei rifiuti provenienti dalla raccolta, 625.212 tonnellate riguarda la produzione di umido organico di cui la gran ...