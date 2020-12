La stagione bipolare di Gael Monfils

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) La sospensione dei tornei ATP e WTA che a marzo si era resa necessaria, vista l’emergenza pandemica del COVID-19, ha avuto certamente un impatto non poco significativo su giocatori e giocatrici. Quello avuto superò sembra la fattispecie più clamorosa, tanto che i due momenti stagionali intermezzati dalla sospensione appaiono diametralmente opposti se si guarda ai risultati del francese. Lo storico inizio didiDopo le due partite in singolare giocate con la nazionale transalpina in ATP Cup (vittoria contro Garin e sconfitta contro Djokovic) inizia un mese storico per il parigino. Durante tutta la sua carriera non era mai riuscito a vincere più di un titolo in una sola; tra la fine di gennaio e la fine di febbraio ne vince addirittura due. Tra l’altro ...