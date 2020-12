Il problema non è la task force | ma la filosofia del piano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il pacchetto per il rilancio dell’economia europea ottiene il via libera dagli Stati membri e in Italia si rischia la crisi di governo sulla «cabina di regia». Proviamo a fare il punto. La Germania sblocca l’impasse con un classico bizantinismo sul rispetto dello stato di diritto: le clausole non decadono, ma saranno accompagnate da una «dichiarazione interpretativa» nella quale tutti potranno riconoscersi, buoni e cattivi. Ora è il tempo dei soldi, non si può fare «» sui diritti. I soldi, infatti, ci sono: 1800 miliardi tra Next Generation UE e bilancio dell’Unione. E la novità sta nel fatto che i 750 miliardi del cosiddetto Recovery fund saranno raccolti sul mercato con l’emissione di obbligazioni europee. Una «novità» rispetto alla gestione della crisi precedente, con la BCE che sta svolgendo con più «coerenza» il proprio lavoro, tenuto conto anche della ...