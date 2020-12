Eletta la reginetta di bellezza, ecco di chi si tratta (Di martedì 15 dicembre 2020) È Martina Sambucini la vincitrice dell'edizione 2020 di Miss Italia. Miss Italia 2020, la vincitrice è Martina Sambucini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) È Martina Sambucini la vincitrice dell'edizione 2020 di Miss Italia. Miss Italia 2020, la vincitrice è Martina Sambucini su Notizie.it.

Per la prima volta nella storia del concorso, giunto alla sua 81esima edizione, si è eletta a Roma, nello Spazio Rossellini ... Miss Italia 2020 ha il volto della romana Martina Sambucini

La capitale, dove per la prima volta si è' svolta la finale di Miss Italia dopo 80 anni, abbraccia la sua reginetta della italica bellezza: è Martina Sambucini, già Miss Roma 2020, che riporta quindi ...