Diabete | ipoglicemia grave e mortalità non sono legati

(Di martedì 15 dicembre 2020)di tipo 2: nessun nesso causale trae aumento dellasecondo uno studio osservazionale britannico Unaè indice di un aumento del rischio dia lungo termine, ma non sembra esserci una correlazione causale, e in generale rappresenta un forte fattore prognostico negativo nei pazienti condi… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Diabete ipoglicemia

Corriere Nazionale

Diabete di tipo 2: nessun nesso causale tra ipoglicemia grave e aumento della mortalità secondo uno studio osservazionale britannico Una ipoglicemia grave è indice di un aumento del rischio di mort ... Diabete e gravidanza: approvato il primo dispositivo per il monitoraggio costante della glicemia delle future mamme

Un dispositivo comodo, discreto per migliorare la salute e la qualità della vita di tutte quelle donne con diabete che stanno per diventare mamme ...