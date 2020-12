Dati e strategie sull’e-commerce in Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Italia, come ben sappiamo, è uno dei paesi più industrializzati dell’Europa meridionale ed è famoso per la sua vivace industria nel campo della moda. L’Italia ha una grande economia, ma in termini di e-commerce è ancora in ritardo rispetto agli altri paesi dell’UE. L’e-commerce in Italia ha mostrato alcuni buoni numeri di crescita negli ultimi due anni, anche se il tasso di crescita è ora in calo. Nel 2017, l’e-commerce Italiano valeva 21,2 miliardi di euro e allora le previsioni erano che sarebbe cresciuto del 9% e sarebbe diventato un valore di 23,1 miliardi di euro alla fine del 2018. L’Italia è la terza economia più grande d’Europa e uno dei membri fondatori dell’Unione Europea, dell’OCSE, del G7 e del G8. Il paese è anche il più grande mercato ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 dicembre 2020) L’, come ben sappiamo, è uno dei paesi più industrializzati dell’Europa meridionale ed è famoso per la sua vivace industria nel campo della moda. L’ha una grande economia, ma in termini di e-è ancora in ritardo rispetto agli altri paesi dell’UE. L’e-inha mostrato alcuni buoni numeri di crescita negli ultimi due anni, anche se il tasso di crescita è ora in calo. Nel 2017, l’e-no valeva 21,2 miliardi di euro e allora le previsioni erano che sarebbe cresciuto del 9% e sarebbe diventato un valore di 23,1 miliardi di euro alla fine del 2018. L’è la terza economia più grande d’Europa e uno dei membri fondatori dell’Unione Europea, dell’OCSE, del G7 e del G8. Il paese è anche il più grande mercato ...

