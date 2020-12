Da inizio pandemia a Roma 21mila persone hanno chiesto aiuto a Caritas

(Di martedì 15 dicembre 2020)– Dall’dellada Coronavirus sono state 21.160 lechericevutodai centri di ascolto parrocchiali delladi. Il 35% vi si e’ rivolto per la prima volta. Nella maggior parte dei casi (48,7%) le nuoveche si sono rivolte ai centri parrocchiali sono italiane, seguono i filippini (16,3%), peruviani (4,9%), romeni (4,7%) e altre 97 nazionalita’. Inoltre, la suddivisione per classi di eta’ ci dice che il 54% dei nuovi iscritti sono al di sotto dei 45 anni (4,1% al di sotto dei 25 anni), mentre gli ultrasessantacinquenni sono il 14,7%. A fotografare lo scenario nella Capitale e’ il Rapporto 2020 sulla poverta’ di, dal titolo “Nessuno si ...

