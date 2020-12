Coronavirus, Conte avverte: 'no ai veglioni clandestini, è un grosso rischio' (Di martedì 15 dicembre 2020) E quando leggo di persone che si stanno adoperando per organizzare feste clandestine a Capodanno, beh, questo fa male. Chi partecipa a questi veglioni proibiti mette a rischio se stesso, i propri ... Leggi su sportfair (Di martedì 15 dicembre 2020) E quando leggo di persone che si stanno adoperando per organizzare feste clandestine a Capodanno, beh, questo fa male. Chi partecipa a questiproibiti mette ase stesso, i propri ...

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - RaiNews : RT @RaiStudio24: La puntata di #Studio24 del #15dicembre è disponibile sul sito di @RaiNews all'indirizzo: - RaiStudio24 : La puntata di #Studio24 del #15dicembre è disponibile sul sito di @RaiNews all'indirizzo: - EMarcovich : RT @Bufalenet: Tocca mettere un freno alle voci che in queste ore danno per scontato l’arrivo della zona rossa in Italia a partire dal 19 d… - Bufalenet : Tocca mettere un freno alle voci che in queste ore danno per scontato l’arrivo della zona rossa in Italia a partire… -