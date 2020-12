Consumi | nel 2020 in calo il settore dell’auto | bene l’Hi-Tech

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell’anno dello tsunami Covid che ha stravolto abitudini edegli italiani, la spesa per i veicoli si riduce del 15,7%, ma cresce il valore di segmenti chiave legati alla trasformazione tecnologica della casa come l’Informationnology (+23,5%) e i piccoli elettrodomestici (+9,5%). Secondo i dati della 27esima edizione dell’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli scendono nela 61,3 miliardi di euro con una contrazione dell’11,4% rispetto al 2019, in linea con il trend deitout court. I cali più pesanti si registrano in Lombardia (-12,7%), Veneto (-12,4%) e Marche (-12%).«Si interrompe così la dinamica positiva che durava da sei anni consecutivi – commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic ...