?Renzi gioca con Conte e ci lascia nel caos

Da una settimana, da quando cioè Renzi ha dichiarato guerra al governo dal suo scranno al Senato gli italiani hanno compreso benissimo una cosa di questo esecutivo, dei suoi protagonisti e, di riflesso, del Paese: il significato della parola caos. Si, siamo nel caos totale. Nelle mani di un premier che apre regioni e città con il giochino dei colori (rosso, arancione, giallo) e non solo apre, ma ci dice di spendere, di fare i regali di Natale. Meglio se poi paghi con la carta di credito così prendi il Cashback e se sei proprio fortunatissimo c'è anche la lotteria degli scontrini. Poi succede che arriva il weekend, la gente obbedisce, esce e spende (tutto nelle regole) ed ecco che non va bene, che non abbiamo capito niente e che bisogna chiudere tutto. Così abbiamo speso, abbiamo la casa piena di regali ma forse non ci potremo vedere ...

