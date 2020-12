Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Carlton e Shantel Oglesby (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lunedì 1 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonisti Carlton e Shantel Oglesby. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a due fratelli rifugiatisi nel cibo fin da piccoli a causa del rapporto molesto dei loro genitori (il padre maltrattava la madre e le usava violenza) con la mamma che per compensare tentava di renderli felici col cibo. Vite al limite – Carlton e Shantel Oglesby Carlton e Shantel, i protagonisti, hanno rispettivamente 24 e 31 anni, vivono a Columbus, Ohio, e all’inizio del loro percorso pesano 356 e 289 kg. ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lunedì 1 giugno 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 8 dialcon protagonisti. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a due fratelli rifugiatisi nel cibo fin da piccoli a causa del rapporto molesto dei loro genitori (il padre maltrattava la madre e le usava violenza) con la mamma che per compensare tentava di renderli felici col cibo.al, i protagonisti, hanno rispettivamente 24 e 31 anni, vivono a Columbus, Ohio, e all’inizio del loro percorso pesano 356 e 289 kg. ...

