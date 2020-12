VIDEO | Zucchero è ‘D.O.C.’, tra inediti e raccolta di successi (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Non vedeva l’ora di cantare le canzoni dell’ultimo album dal vivo. Ma dovra’ aspettare ancora un po’ (“spero di suonare gia’ a Verona, anche con meno gente, per dare un segnale”). Zucchero e’ tornato a parlare e lo ha fatto in occasione della presentazione del suo ultimo progetto disografico, ‘D.O.C. Deluxe Edition’: “Non vedevo l’ora di eseguire questi brani dal vivo, questo mi avrebbe dato la possiblita’ di confermare quello che penso io- ha detto Zucchero– Piu’ dal vivo, che ascoltandolo su disco o in radio. Molti singoli come Dune Mosse o Hey Man, sono lievitati nel tempo grazie ai concerti. Se un brano di un determinato album e’ nel cuore della gente lo vedi dal vivo“. Anche ripetere gli stessi brani piu’ volte, diventa meno pesante: “Dal vivo carico il pubblico, se anche canto una canzone gia’ fatta altre volte, con il pubblico mi rieccito nel rifarla”. In questo periodo, costretto dall’emergenza sanitaria a fermarsi, lui come tutti gli altri artisti, ha trovato il modo per “andare avanti, di riallacciare rapporti con vecchi amici come Sting” e di lavorare su altre canzoni: “Ho fatto anche la mia versione di Silent night, Astro del ciel ribaltando le parole e facendola diventare una ballata di pace senza parlare del bambino Gesu’. La canzone uscira’ a breve”. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Non vedeva l’ora di cantare le canzoni dell’ultimo album dal vivo. Ma dovra’ aspettare ancora un po’ (“spero di suonare gia’ a Verona, anche con meno gente, per dare un segnale”). Zucchero e’ tornato a parlare e lo ha fatto in occasione della presentazione del suo ultimo progetto disografico, ‘D.O.C. Deluxe Edition’: “Non vedevo l’ora di eseguire questi brani dal vivo, questo mi avrebbe dato la possiblita’ di confermare quello che penso io- ha detto Zucchero– Piu’ dal vivo, che ascoltandolo su disco o in radio. Molti singoli come Dune Mosse o Hey Man, sono lievitati nel tempo grazie ai concerti. Se un brano di un determinato album e’ nel cuore della gente lo vedi dal vivo“. Anche ripetere gli stessi brani piu’ volte, diventa meno pesante: “Dal vivo carico il pubblico, se anche canto una canzone gia’ fatta altre volte, con il pubblico mi rieccito nel rifarla”. In questo periodo, costretto dall’emergenza sanitaria a fermarsi, lui come tutti gli altri artisti, ha trovato il modo per “andare avanti, di riallacciare rapporti con vecchi amici come Sting” e di lavorare su altre canzoni: “Ho fatto anche la mia versione di Silent night, Astro del ciel ribaltando le parole e facendola diventare una ballata di pace senza parlare del bambino Gesu’. La canzone uscira’ a breve”.

