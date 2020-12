Un test “4 in 1” distingue Sars-Cov-2 da influenza A e B e polmonite (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Abbott ha ottenuto il marchio CE per Alinity m Resp-4-Plex, il test molecolare per rilevare e differenziare Sars-CoV-2, influenza A, influenza B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un unico test. “Si tratta di un prodotto importante all’esordio di una stagione influenzale che inizia in concomitanza con il COVID-19, e perchè questi virus causano sintomi simili ma richiedono approcci terapeutici diversi”, spiega l’azienda in una nota.Il test Alinity m Resp-4-Plex può essere effettuato con un unico tampone nasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie, e verrà eseguito sul sistema Alinity m, il più avanzato analizzatore di laboratorio per la biologia molecolare di Abbott per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Abbott ha ottenuto il marchio CE per Alinity m Resp-4-Plex, ilmolecolare per rilevare e differenziare-CoV-2,A,B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un unico. “Si tratta di un prodotto importante all’esordio di una stagionele che inizia in concomitanza con il COVID-19, e perchè questi virus causano sintomi simili ma richiedono approcci terapeutici diversi”, spiega l’azienda in una nota.IlAlinity m Resp-4-Plex può essere effettuato con un unico tampone nasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie, e verrà eseguito sul sistema Alinity m, il più avanzato analizzatore di laboratorio per la biologia molecolare di Abbott per ...

