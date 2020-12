Transrightsarehumanrights | l’hashtag più in crescita del 2020 su Twitter

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La diversità è la condizione migliore per poterci distinguere. Si dice che il mondo è bello perché è vario ma per quale motivo l’essere “diversi” oggi crea situazioni di razzismo, pregiudizi e odio? La perfezione non esiste. E’ inutile cercare di essere sempre meglio di altri: ognuno è speciale quando ciò che rappresenta è semplicemente