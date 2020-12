Striscia la Notizia: condannato l’ex inviato Mingo e la moglie per i “falsi servizi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Striscia la Notizia: arrivata la condanna per l’ex inviato dello storico programma satirico che tra il 2012 ed il 2013 produsse falsi servizi E’ arrivata la condanna a 1 anno e due mesi per l’ex inviato dello storico programma di Canale 5 che avrebbe prodotto dei falsi servizi tra il 2012 ed il 2013. Servizi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 dicembre 2020)la: arrivata la condanna perdello storico programma satirico che tra il 2012 ed il 2013 produsse falsi servizi E’ arrivata la condanna a 1 anno e due mesi perdello storico programma di Canale 5 che avrebbe prodotto dei falsi servizi tra il 2012 ed il 2013. Servizi L'articolo proviene da Leggilo.org.

