Sky e Amazon lanciano l’app Prime Video: dal 14 dicembre su Sky e Now Tv in Europa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nasce una nuova partnership tra Sky e Amazon, dal 14 dicembre 2020. Insieme i due colossi lanciano l’app Prime Video di Amazon su Sky e Now Tv in Europa. Avremo un’unica esperienza di visione, tutto all’interno del decoder Sky, senza passare da un ambiente all’altro. Inoltre i primi mesi del nuovo anno 2021, sui dispositivi Fire Tv, diverrà fruibile l’app Now Tv. I clienti Uk avranno modo di vedere le partite della Premier League su Sky Sports, Bt e Amazon Prime Video. Tutto questo su un unico dispositivo. I diritti per Serie A, Champions ed Europa League per il prossimo triennio dimostreranno l’utilità. In Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, chi è ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nasce una nuova partnership tra Sky e, dal 142020. Insieme i due colossidisu Sky e Now Tv in. Avremo un’unica esperienza di visione, tutto all’interno del decoder Sky, senza passare da un ambiente all’altro. Inoltre i primi mesi del nuovo anno 2021, sui dispositivi Fire Tv, diverrà fruibileNow Tv. I clienti Uk avranno modo di vedere le partite della Premier League su Sky Sports, Bt e. Tutto questo su un unico dispositivo. I diritti per Serie A, Champions edLeague per il prossimo triennio dimostreranno l’utilità. In Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, chi è ...

