Servizi Google down in tutto il mondo, un blackout senza precedenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Servizi Google down in tutto il mondo, non uno funziona da YouTube a Gmail, da Drive a Meet. downDetector indica che l’interruzione, che sembra interessare i Servizi personali e aziendali di Google, è iniziata intorno alle 6:40 ET nel caso di Gmail. Su Twitter si stanno riversando le persone a segnalare la presenza di problematiche con i Servizi offerti da Google, in particolare gli utenti non possono accedere ai Servizi base come GMail e l’hashtag “#YouTubedown” di certo entrerà a breve in tendenza. Alternative a Google Foto con archiviazione gratuita o a pagamento Servizi Google down in ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 14 dicembre 2020)inil, non uno funziona da YouTube a Gmail, da Drive a Meet.Detector indica che l’interruzione, che sembra interessare ipersonali e aziendali di, è iniziata intorno alle 6:40 ET nel caso di Gmail. Su Twitter si stanno riversando le persone a segnalare la predi problematiche con iofferti da, in particolare gli utenti non possono accedere aibase come GMail e l’hashtag “#YouTube” di certo entrerà a breve in tendenza. Alternative aFoto con archiviazione gratuita o a pagamentoin ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - fattoquotidiano : Google down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento dei servizi del browser, da posta elettronica a chat - 1italiano1 : Google: malfunzionamenti in servizi, da posta a chat. Decine di migliaia di segnalazioni su scala globale | #ANSA - mattinonline : Interruzioni e malfunzionamenti per quasi tutti i servizi Google -