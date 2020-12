Richiamo alimentare per condimento di un noto marchio | rischi e numero di lotto

Leggi su chedonna

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Allerta: richiamatodi un. Chi si diletta in cucina sa bene come i condimenti siano spesso un salvavita in grado di tirar su i sapori delle varie pietanze. Tra i condimenti più usati ci sono l’olio, l’aceto, la maionese e i così detti dressing molto usati in tante preparazioni di tipo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it