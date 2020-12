Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando della Revoca patente di guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla Revoca, osservandone i presupposti e facendo luce su come l’automobilista possa comportarsi nell’ipotesi la sua patente venga Revocata. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando delladi guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla, osservandone i presupposti e facendo luce su come l’automobilista possa comportarsi nell’ipotesi la suavengata. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Revoca patente Nuova patente dopo la revoca: quando si può prendere? SicurAUTO.it Senza patente perché revocata viene fermata dai carabinieri: denunciata Nuovi guai per una 50enne di Brindisi, denunciata dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti: la donna è stata deferita per reiterazione nella ... Brindisi. Sorpresa nuovamente senza patente, denunciata. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 50enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patent ... Nuovi guai per una 50enne di Brindisi, denunciata dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti: la donna è stata deferita per reiterazione nella ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 50enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patent ...