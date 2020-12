Recovery fund, Conte: “La task force non sarà sovraordinata alle istituzioni”. Il video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Recovery fund, Conte: “La task force non sarà sovraordinata alle istituzioni” Roma, 14 dic. (askanews) – Ha parlato anche di Recovery fund il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio al Rome Investment Forum 2020, con le polemiche sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei che continuano a scuotere la maggioranza. “Il governo è al lavoro per definire la struttura responsabile dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza anche con una quadro normativo ad hoc per assicurarne la realizzazione, ma in nessun caso questa struttura sarà sovraordinata o sovrapposta ai passaggi ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020): “LanonRoma, 14 dic. (askanews) – Ha parlato anche diil presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo con unmessaggio al Rome Investment Forum 2020, con le polemiche sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei che continuano a scuotere la maggioranza. “Il governo è al lavoro per definire la struttura responsabile dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza anche con una quadro normativo ad hoc per assicurarne la realizzazione, ma in nessun caso questa strutturao sovrapposta ai passaggi ...

