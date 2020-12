PSA - Da remoto e a porte chiuse le assemblee per l' approvazione della fusione con FCA

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il consiglio direttivo di PSA ha deciso di seguire l'esempioFiat Chrysler varando nuove modalità digitali per l'organizzazione dellestraordinarie per l'cherà alla nascita del nuovo gruppo Stellantis. Il management transalpino, alla luce delle conseguenze dell'epidemia del coronavirus, ha infatti stabilito che la riunione degli azionisti e quella dei titolari di doppi diritti di voto, previste per il 4 gennaio prossimo, si tengano nella sede sociale del costruttore, ma ae senza la presenza fisica dei soci e degli altri soggetti legittimati a intervenire. Trasmissione in streaming. Gli azionisti sono dunque invitati a inviare le loro domande in forma scritta fino al 28 dicembre, ...