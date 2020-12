Mingo (di Fabio e Mingo) confezionava servizi fake per Striscia: condannato (Di lunedì 14 dicembre 2020) La vicenda è finita in tribunale e i giudici si sono espressi con la sentenza di primo grado. Mingo – uno dei protagonisti del noto duo di Striscia La Notizia Fabio e Mingo – è stato condannato a un anno e due mesi con le accuse di truffa, falso e diffamazione. Sul suo conto hanno pesato alcuni servizi confezionati per il tg satirico di Mediaset, Striscia La Notizia appunto, che – alla fine – si erano rivelati falsi e non corrispondenti a notizie effettivamente verificatesi. Una sorta di fake news ante litteram, diffusa attraverso il mezzo televisivo e non – come avviene costantemente al giorno d’oggi – attraverso siti di news. LEGGI ANCHE > Striscia la Notizia: Brumotti e l’arresto di un pusher ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 dicembre 2020) La vicenda è finita in tribunale e i giudici si sono espressi con la sentenza di primo grado.– uno dei protagonisti del noto duo diLa Notizia– è statoa un anno e due mesi con le accuse di truffa, falso e diffamazione. Sul suo conto hanno pesato alcuniconfezionati per il tg satirico di Mediaset,La Notizia appunto, che – alla fine – si erano rivelati falsi e non corrispondenti a notizie effettivamente verificatesi. Una sorta dinews ante litteram, diffusa attraverso il mezzo televisivo e non – come avviene costantemente al giorno d’oggi – attraverso siti di news. LEGGI ANCHE >la Notizia: Brumotti e l’arresto di un pusher ...

