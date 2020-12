Meghan Markle ricompare a sorpresa in tv per una buona causa

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Meghan Markle è comparsa a sorpresa sulla Cnn per una buona causa. La duchessa di Sussex, senza preavviso, domenica è apparsa nello speciale televisivo Heroes: An All-Star Tribute, per ringraziare tutti coloro che durante la pandemia da coronavirus si sono preoccupati di sfamare gli altri. Indosso una camicetta rosa a collo alto, seduta su una panchina, alle spalle un prato di fiori viola, la duchessa di Sussex ha parlato per circa due minuti. https://twitter.com/CNNHeroes/status/1338300441998848008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1338300441998848008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.townandcountrymag.com%2Fsociety%2Ftradition%2Fa34955983%2Fmeghan-markle-cnn-heroes-covid-appearance-2020-video%2F