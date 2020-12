L'Italia non è un Paese per vecchi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Claudio Brachino Foto di repertorio L'Italia è un Paese vecchio, ma non è un Paese per vecchi L'Italia è un Paese vecchio, ma non è un Paese per vecchi. Il record europeo delle morti per Covid, il record della vergogna, non è dovuto al fatto che da noi ci sono tanti anziani, che da noi vengono curati meglio che altrove vivendo dunque più a lungo. Questa è la narrazione retorica governativa. La verità è che noi, in senso sociale e simbolico, abbiamo sulla coscienza molti nostri nonni per una serie di ragioni poco popolari politicamente. Innanzitutto manca una visione complessiva della vecchiaia, è vero si sta più al mondo grazie al progresso della scienza medica e a un generale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Claudio Brachino Foto di repertorio L'è uno, ma non è unperL'è uno, ma non è unper. Il record europeo delle morti per Covid, il record della vergogna, non è dovuto al fatto che da noi ci sono tanti anziani, che da noi vengono curati meglio che altrove vivendo dunque più a lungo. Questa è la narrazione retorica governativa. La verità è che noi, in senso sociale e simbolico, abbiamo sulla coscienza molti nostri nonni per una serie di ragioni poco popolari politicamente. Innanzitutto manca una visione complessiva dellaaia, è vero si sta più al mondo grazie al progresso della scienza medica e a un generale ...

