Juventus, Maldini svela un retroscena su Pirlo: “Fui il primo a saperlo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Juventus – L’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera ha sorpreso un po tutti, ma a quanto pare non Maldini che ieri ha parlato a Sky insieme al neo tecnico bianconero. Siparietto a Sky Sport sull’asse Genova-Milano. Due amici ed ex compagni in collegamento: da una parte c’è Andrea Pirlo, che ha appena vinto la partita contro il Genoa, dall’altra Paolo Maldini in attesa che iniziasse Milan-Parma. Juventus, le parole di Maldini su Pirlo Siparietto simpatico che si apre con i complimenti di Pirlo al suo rivale. “Faccio i complimenti a Paolo, sta facendo un po’ troppo bene”. Maldini sorride e risponde: “Ricordati la nostra telefonata di quest’estate”, “sì sì, me la ricordo” replica Andrea. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 dicembre 2020)– L’arrivo disulla panchina bianconera ha sorpreso un po tutti, ma a quanto pare nonche ieri ha parlato a Sky insieme al neo tecnico bianconero. Siparietto a Sky Sport sull’asse Genova-Milano. Due amici ed ex compagni in collegamento: da una parte c’è Andrea, che ha appena vinto la partita contro il Genoa, dall’altra Paoloin attesa che iniziasse Milan-Parma., le parole disuSiparietto simpatico che si apre con i complimenti dial suo rivale. “Faccio i complimenti a Paolo, sta facendo un po’ troppo bene”.sorride e risponde: “Ricordati la nostra telefonata di quest’estate”, “sì sì, me la ricordo” replica Andrea. Leggi anche: ...

