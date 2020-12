Il coraggio di dire la verità, anche quando si va controcorrente. (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Matteo Renzi. Sulla vicenda politica non ho nulla da aggiungere a questo discorso che ho fatto in Parlamento e sul quale in tanti mi state scrivendo (matteo@matteorenzi.it). In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica. Se, davanti alla più grave crisi economica del Leggi su freeskipper (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Matteo Renzi. Sulla vicenda politica non ho nulla da aggiungere a questo discorso che ho fatto in Parlamento e sul quale in tanti mi state scrivendo (matteo@matteorenzi.it). In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica. Se, davanti alla più grave crisi economica del

gennaromigliore : Scriveva George Orwell: 'Più una società si allontana dalla verità, più odierà quelli che la dicono'. Noi di Italia… - freeskipperIT : Il coraggio di dire la verità, anche quando si va controcorrente. - _ProudOfThem_1D : @daniele19921 @MassimGiannini Rischiare la vita dei propri parenti per fare una cena o un pranzo in occasione delle… - decaleuphoria : MA IO SONO SENZA PAROLE UNA TIPA HA AVUTO IL CORAGGIO DI DIRE CHE VENERDI NESSUNO HA RISPOSTO AL TELEFONO E CHE NON… - rodolfocorrenti : RT @GHINODITACCO18: Preparatevi: fra 15 giorni saremo in lockdown totale! Questo governo di parassiti continua ad ingannare il popolo con f… -

