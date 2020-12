I Next Gen un anno dopo: Davidovich Fokina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Continua il nostro focus sui tennisti che hanno partecipato alle Next Gen Atp Finals di Milano del 2019. dopo Sinner, De Minaur, Ruud, Humbert e Kecmanovic questa volta è il turno del 21enne spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il nativo di La Cala del Moral (una decina di chilometri da Malaga) si era presentato alle Finals da numero 82 della classifica mondiale. Riuscì ad entrare nel torneo solamente grazie al forfait del canadese Denis Shapovalov, reduce dalla finale nel Masters 1000 di Parigi Bercy. Il giovanissimo spagnolo tuttavia non sfigurò sul cemento indoor del Palalido se consideriamo il pochissimo preavviso per potersi preparare all’evento. Arrivarono infatti due sconfitte piuttosto onorevoli: quella al quarto set contro l’australiano Alex De Minaur e quella al quinto contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Continua il nostro focus sui tennisti che hpartecipato alleGen Atp Finals di Milano del 2019.Sinner, De Minaur, Ruud, Humbert e Kecmanovic questa volta è il turno del 21enne spagnolo Alejandro. Il nativo di La Cala del Moral (una decina di chilometri da Malaga) si era presentato alle Finals da numero 82 della classifica mondiale. Riuscì ad entrare nel torneo solamente grazie al forfait del canadese Denis Shapovalov, reduce dalla finale nel Masters 1000 di Parigi Bercy. Il giovanissimo spagnolo tuttavia non sfigurò sul cemento indoor del Palalido se consideriamo il pochissimo preavviso per potersi preparare all’evento. Arrivarono infatti due sconfitte piuttosto onorevoli: quella al quarto set contro l’australiano Alex De Minaur e quella al quinto contro il ...

