Hanno fatto morire Paolo Rossi una seconda volta! "Atto vile e vomitevole" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Hanno infangato la memoria di Paolo Rossi. Un gesto che ha scatenato l'indignazione di tutti, e la moglie Federica accusa. A loro non frega nulla di chi fosse Paolo Rossi. E nemmeno sono capaci di rispettare il dolore. Sono sciacalli che aspettano l'occasione buona per agire. E poco importa se l'occasione si chiama funerale. Di fronte ai soldi non Hanno rispetto per nulla e per nessuno. Hanno infangato la memoria di un uomo prima ancora che di un campione. Mentre a Vicenza tutta Italia dava l'ultimo saluto a Pablito, scomparso prematuramente a 64 anni, ladri senza religione e scrupoli si sono intrufolati nella sua casa e Hanno rubato oggetti che raccontavano la storia del campione del mondo. Federica, la moglie di ...

