"Ha tutte le caratteristiche per farlo". La Boschi 'fa fuori' Renzi? La 'proposta indecente': dove vuole spedirlo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Matteo Renzi che minaccia di far cadere il governo, lo stesso leader di Italia Viva "candidato" a segretario della Nato per bocca della fidata Maria Elena Boschi, la quale dice che no, «non vogliamo nessuna crisi». Nicola Zingaretti che ribadisce che il solo interesse al quale lavora è che «la coalizione sia all'altezza delle sfide che oggi diventano via via più difficili». C'è di tutto ad animare la domenica politica della maggioranza. A partire dall'ex ministro e capogruppo alla Camera di Iv che, ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata, ha precisato che il suo partito non lavora per una spaccatura. «Non vogliamo nessuna crisi» e nemmeno far fuori dei ministri e nominarne di nuovi. Del resto «Conte ha detto che ha i ministri migliori del mondo e quindi per noi anche l'argomento rimpasto è chiuso. Non è quello l'obiettivo. Però ...

