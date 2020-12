Google: servizi non funzionanti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Molti dei servizi di Google sono attualmente non funzionanti a causa di un problema delle infrastrutture del colosso di Mountain View. I problemi hanno iniziato a verificarsi poco prima delle ore 13 di oggi e sembrerebbe che la maggior parte dei servizi Google siano inutilizzabili o parzialmente funzionanti. Gmail, ad esempio, permette di visualizzare la propria casella utilizzando le versioni “cached”, ma è impossibile sincronizzare i contatti o accedere a nuovi contenuti. La casella di posta gestita dal colosso di Mountain View, una volta aperta, mostra il seguente avviso: Impossibile accedere temporaneamente ai Contatti di Gmail. Durante questo intervallo potresti riscontrare problemi. Il messaggio indirizza alla seguente pagina di supporto, ma i problemi riguardano la maggior parte ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 14 dicembre 2020) Molti deidisono attualmente nona causa di un problema delle infrastrutture del colosso di Mountain View. I problemi hanno iniziato a verificarsi poco prima delle ore 13 di oggi e sembrerebbe che la maggior parte deisiano inutilizzabili o parzialmente. Gmail, ad esempio, permette di visualizzare la propria casella utilizzando le versioni “cached”, ma è impossibile sincronizzare i contatti o accedere a nuovi contenuti. La casella di posta gestita dal colosso di Mountain View, una volta aperta, mostra il seguente avviso: Impossibile accedere temporaneamente ai Contatti di Gmail. Durante questo intervallo potresti riscontrare problemi. Il messaggio indirizza alla seguente pagina di supporto, ma i problemi riguardano la maggior parte ...

