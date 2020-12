Google Down: YouTube, Gmail e Drive irraggiungibili per quasi due ore (Di lunedì 14 dicembre 2020) I servizi di Google, tra cui YouTube, stanno subendo malfunzionamenti in tutto il mondo. In particolare in Europa Leggi su corriere (Di lunedì 14 dicembre 2020) I servizi di, tra cui, stanno subendo malfunzionamenti in tutto il mondo. In particolare in Europa

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - libri_ebook : #Googledown! Cosa sta succedendo (aggiornamento) - hope_2419 : RT @Martola__: google in down io un po’ lo capisco -