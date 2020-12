Google down nel mondo: Youtube, Gmail, Drive e Meet bloccati per quasi un’ora (Di lunedì 14 dicembre 2020) Niente posta, niente video e difficoltà anche nella didattica a distanza. Tutti i servizi di Google hanno avuto problemi di funzionamento. Il problema è su scala mondiale e coinvolge anche l’Italia e l’Europa intera. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom. Non funzionano nemmeno Google Drive e YouTube. Sono coinvolti anche Hangouts, Play e Duo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Niente posta, niente video e difficoltà anche nella didattica a distanza. Tutti i servizi di Google hanno avuto problemi di funzionamento. Il problema è su scala mondiale e coinvolge anche l’Italia e l’Europa intera. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom. Non funzionano nemmeno Google Drive e YouTube. Sono coinvolti anche Hangouts, Play e Duo.

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - justlookusnow : oggi più in down di google - Tuttoinfor : RT @calliopve: Con il down di Google ho pensato che potrebbe essere sfuggito a qualcuno, dunque rinnovo l’invito ?? -