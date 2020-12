Gomez risponde a Gasperini: «Quando me ne andrò si saprà la verità su tutto» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez ha risposto alle parole del tecnico Gian Piero Gasperini con una stories su Instagram. Le sue parole Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez ha risposto alle parole del tecnico Gian Piero Gasperini con una stories su Instagram. Ieri l’allenatore atalantino aveva chiesto l’intervento della dirigenza dopo il suo litigio con Gomez. Queste le parole del Papu. LA VERITA’ – «Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che Quando me ne andrò si saprà la verità su tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il capitano dell’Atalanta Alejandroha risposto alle parole del tecnico Gian Pierocon una stories su Instagram. Le sue parole Il capitano dell’Atalanta Alejandroha risposto alle parole del tecnico Gian Pierocon una stories su Instagram. Ieri l’allenatore atalantino aveva chiesto l’intervento della dirigenza dopo il suo litigio con. Queste le parole del Papu. LA VERITA’ – «Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi cheme nesilasu. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano». Leggi su Calcionews24.com

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: '#Gomez non gioca, ha rotto con Gasperini! A gennaio può andar via' ? - SOSFanta : ?? Di Marzio: '#Gomez non gioca, ha rotto con Gasperini! A gennaio può andar via' ? - infoitsport : Atalanta, Gomez risponde alle accuse: “Continuate a parlare. Noi facciamo la storia…” - sportli26181512 : Atalanta, Papu Gomez tuona: “Voi parlate, noi facciamo la storia!”: Atalanta, Papu Gomez tuona: “Voi parlate, noi f… - ItaSportPress : Atalanta, Gomez risponde alle accuse: 'Continuate a parlare. Noi facciamo la storia...' - -