GF Vip 5 | Francesco Monte minaccia querele per i racconti delle loro “notti” da parte di Giulia Salemi

(Di lunedì 14 dicembre 2020)si è detto pronto a passare alle azioni legali contro chi in questi giorni nella Casa del GF Vip ha parlato alle sue spalle. L’allusione, neanche troppo velata, è alla sua ex,. Non appena varcata la porta rossa del Gf vip 5, infatti, la modella italo-persiana si è lasciata andare aconfessioni spiazzanti. La new-entry nella Casa ha riportato ai compagni d’avventura di non aver mai raggiunto l’apice del piacere con, né durante laliaison nata al Gf vip 3, quando entrambi erano concorrenti del gioco, né dopo il reality, in intimità. Parole piuttosto forti, a cuiha ribattuto a tono in un recente intervento concesso in radio. Gf vip news,rivela ...