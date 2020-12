Down i servizi di Google, ko piattaforme come YouTube e Gmail (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI principali servizi di Google hanno smesso di funzionare: Gmail e YouTube risultano irraggiungibili, il motore di ricerca sembra presentare problemi per alcuni utenti. Per il servizio di posta elettronica Gmail, è possibile che all’avvio dell’applicazione venga segnalata l’assenza di connessione, rendendo impossibile ricevere e inviare nuove e-mail, mentre accedendo al sito di YouTube viene richiesto di effettuare nuovamente il collegamento tramite il proprio account, ma una volta fatto ciò si ci si propone la pagina con scritto errore 500. Sono fuori uso anche il servizio di gaming STADIA, Analytics, Calendario e Google Maps che non consente di effettuare la ricerca di destinazioni. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI principalidihanno smesso di funzionare:risultano irraggiungibili, il motore di ricerca sembra presentare problemi per alcuni utenti. Per ilo di posta elettronica, è possibile che all’avvio dell’applicazione venga segnalata l’assenza di connessione, rendendo impossibile ricevere e inviare nuove e-mail, mentre accedendo al sito diviene richiesto di effettuare nuovamente il collegamento tramite il proprio account, ma una volta fatto ciò si ci si propone la pagina con scritto errore 500. Sono fuori uso anche ilo di gaming STADIA, Analytics, Calendario eMaps che non consente di effettuare la ricerca di destinazioni. L'articolo ...

