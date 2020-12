Coppia muore soffocata in casa: la macabra scoperta dei vigili del fuoco (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Coppia, entrambi cinquantenni, è stata uccisa dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte dalla stufa. Un uomo e una donna di circa cinquanta anni sono stati trovati morti in un’abitazione di Arsiè, in provincia di Belluno. Secondo i primi accertamenti la Coppia sarebbe rimasta avvelenati dal monossido di carbonio emanato da una stufa a L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) La, entrambi cinquantenni, è stata uccisa dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte dalla stufa. Un uomo e una donna di circa cinquanta anni sono stati trovati morti in un’abitazione di Arsiè, in provincia di Belluno. Secondo i primi accertamenti lasarebbe rimasta avvelenati dal monossido di carbonio emanato da una stufa a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

