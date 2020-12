Conte alla doppia verifica, sul Natale e sul governo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giornata fitta di impegni per il premier Giuseppe Conte, che oggi, oltre al punto con i capi delegazione, il Cts e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sulla possibile ulteriore stretta in vista delle festività natalizie, sonderà anche le forze di maggioranza per una verifica di governo. Alle 10.30 è fissato l’incontro del premier con i capidelegazione, il Comitato tecnico scientifico e i ministri Boccia, D’Inca e Lamorgese. Le folle nelle vie del centro per lo shopping di Natale nel fine settimana fanno paura, con quasi 18 mila nuovi casi, 484 vittime e un rapporto tamponi/positivi in salita. Il governo valuta una stretta: nuove misure saranno decise oggi nel corso del vertice fra capidelegazione, ministri e Cts. Tra le possibilità, una sorta di zona rossa nazionale nei giorni festivi e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giornata fitta di impegni per il premier Giuseppe, che oggi, oltre al punto con i capi delegazione, il Cts e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sulla possibile ulteriore stretta in vista delle festività natalizie, sonderà anche le forze di maggioranza per unadi. Alle 10.30 è fissato l’incontro del premier con i capidelegazione, il Comitato tecnico scientifico e i ministri Boccia, D’Inca e Lamorgese. Le folle nelle vie del centro per lo shopping dinel fine settimana fanno paura, con quasi 18 mila nuovi casi, 484 vittime e un rapporto tamponi/positivi in salita. Ilvaluta una stretta: nuove misure saranno decise oggi nel corso del vertice fra capidelegazione, ministri e Cts. Tra le possibilità, una sorta di zona rossa nazionale nei giorni festivi e ...

