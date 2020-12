Centrodestra, Meloni: “Chiarimenti con Salvini? Non esiste lo scenario in cui governiamo con altri” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Confido che nel Centrodestra si continui a lavorare compatti per raggiungere sintesi fondamentali. Per nessuno di noi esiste più uno scenario nel quale si va con altri. Vogliamo governare questo paese insieme”. Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine della conferenza stampa del Centrodestra sulla manovra. La leader di Fratelli d’Italia ha risposto alle domande dei cronisti sulle tensioni nel Centrodestra, sorte in seguito all’apertura a un governo ponte da parte del leader della Lega, Matteo Salvini. A questo è servito, raccontano fonti di Centrodestra, il colloquio a margine della conferenza stampa di questa mattina tra i due sovranisti. Era stata infatti la leader di Fdi nei giorni scorsi a dirsi “stupita” dalle parole del segretario leghista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Confido che nelsi continui a lavorare compatti per raggiungere sintesi fondamentali. Per nessuno di noipiù unonel quale si va con altri. Vogliamo governare questo paese insieme”. Lo ha detto Giorgia, a margine della conferenza stampa delsulla manovra. La leader di Fratelli d’Italia ha risposto alle domande dei cronisti sulle tensioni nel, sorte in seguito all’apertura a un governo ponte da parte del leader della Lega, Matteo. A questo è servito, raccontano fonti di, il colloquio a margine della conferenza stampa di questa mattina tra i due sovranisti. Era stata infatti la leader di Fdi nei giorni scorsi a dirsi “stupita” dalle parole del segretario leghista ...

