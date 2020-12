Centro commerciale Porta di Roma: immigrati col coltello a serramanico contro la guardia giurata (Di lunedì 14 dicembre 2020) Due immigrati nel Centro commerciale Porta di Roma con il coltello a serramanico prima della chiusura del weekend. Nello zaino avevano una pinza. Momenti di forte tensione, minacce, tentativo di aggressione. E alla fine gli agenti mettono in manette due ladri georgiani, rispettivamente di 30 e 40 anni. Centro commerciale Porta di Roma, i ladri in azione Il personale di vigilanza aveva notato i due malviventi che erano in un negozio e prelevavano con forza due telefoni cellulari. Aspettavano per non destare sospetti e poi infilavano i telefoni sotto la loro giacca. Il coltello a serramanico nascosto nella cintura Hanno oltrepassato la barriera antitaccheggio. Uno dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dueneldicon ilprima della chiusura del weekend. Nello zaino avevano una pinza. Momenti di forte tensione, minacce, tentativo di aggressione. E alla fine gli agenti mettono in manette due ladri georgiani, rispettivamente di 30 e 40 anni.di, i ladri in azione Il personale di vigilanza aveva notato i due malviventi che erano in un negozio e prelevavano con forza due telefoni cellulari. Aspettavano per non destare sospetti e poi infilavano i telefoni sotto la loro giacca. Ilnascosto nella cintura Hanno oltrepassato la barriera antitaccheggio. Uno dei ...

