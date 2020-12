10 doni solidali

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dicono che a Natale dovremmo essere tutti più buoni, poi quanto questo desiderio diventi realizzazione concreta non è dato saperlo. Sarà che la prospettiva di riunirsi intorno a una tavola imbandita con i parenti, quest’anno messa in discussione dalla pandemia e dai famigerati DPCM, ci impone di seppellire l’ascia di guerra e sfoderare i sorrisi dei tempi migliori. Sarà l’atto del dono, che evoca generosità e altruismo. Sarà il loop “auguri!” e conseguente “a te e famiglia”. Fatto sta che a Natale molti di noi si sentono o aspirano a sentirsi davvero più buoni, e guai ai cinici e ai Grinch di turno che provano a rovinare l’atmosfera ovattata e sintonizzata su radio din-din-din e ho-ho-hooooo. Tuttavia per contrastare i Grinch c’è anche un’arma più concreta, quella della scelta dei regali: se il regalo fa del bene non solo alla coscienza di chi lo elargisce o ...