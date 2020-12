Uomini e Donne, colpo di scena: hanno fatto l’amore. Redazione incredula (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuovo colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre. Dopo la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono della trasmissione (si è reso conto di non avere instaurato nulla di importante con nessuna delle sue corteggiatrici), sono emerse importanti novità anche a proposito della vita sentimentale di Gemma Galgani che, in studio, ha ammesso di avere approfondito la conoscenza con Maurizio Guerci, corteggiatore 50enne che frequenta da qualche settimana. I due hanno raccontato di avere fatto l’amore. Chi è Maurizio Guerci Maurizio Guerci è nato nel 1970 in Toscana, e vive a Mantova. Ha 50 anni, circa 20 meno della dama torinese che è l’indiscussa protagonista del trono over di Uomini e Donne. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuovodinella registrazione didel 12 dicembre. Dopo la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono della trasmissione (si è reso conto di non avere instaurato nulla di importante con nessuna delle sue corteggiatrici), sono emerse importanti novità anche a proposito della vita sentimentale di Gemma Galgani che, in studio, ha ammesso di avere approfondito la conoscenza con Maurizio Guerci, corteggiatore 50enne che frequenta da qualche settimana. I dueraccontato di avere. Chi è Maurizio Guerci Maurizio Guerci è nato nel 1970 in Toscana, e vive a Mantova. Ha 50 anni, circa 20 meno della dama torinese che è l’indiscussa protagonista del trono over di. ...

